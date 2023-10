La VanoliCremona prossimo avversario della GivovaScafatiBasket

Domenica all’Arena PalaMangano i gialloblu puntano al tris

La VanoliCremona, domenica pomeriggio, 29 ottobre 2023, alle 16.00, alla Beta Ricambi Arena PalaMangano, affronta la GivovaScafatiBasket. Il team gialloblu ha l’obiettivo di conquistare il tris di vittorie consecutive. Oltretutto, la squadra di coach Sacripanti ha battuto nelle ultime due giornate l’EstraPistoia (in casa) e la CarpegnaProsciuttoPesaro (in trasferta). In più, adesso può contare sulla rosa al completo e sull’innesto dell’ultimo arrivato Strelnieks. Infatti, quest’ultimo si è allenato tutta la settimana con i nuovi compagni.

La VanoliCremona, invece, ha vinto solo una partita su quattro in questo inizio di campionato. L’unica, in casa contro il Banco di SardegnaSassari e cerca punti per risalire la classifica. La squadra lombarda è guidata da coach Demis Cavina, ex allenatore della GivovaScafati in serie A2 nella stagione 2012/2013. I giocatori più pericolosi della Vanoli sono gli americani Zegarowski (playmaker), Lacey (guardia), Golden (centro). Inoltre, Nathan (ala) e McCullough (guardia), supportati da un buon gruppo di italiani. Tra cui spiccano Denegri (guardia), Pecchia (ala piccola), Eboua (centro) e Zanotti e Piccoli (ali).

Le dichiarazioni

Aristide Mouaha, l’ala piccola, parla del momento positivo della squadra e della sfida con la VanoliCremona.

“Stiamo lavorando bene, siamo in un buon momento di forma e vogliamo tenere aperta la striscia positiva che abbiamo aperto con Pistoia. Sappiamo che quella di domenica sarà una partita difficile, perché la VanoliCremona è una squadra molto aggressiva, quindi dovremmo farci trovare pronti, essere bravi a non andare nel panico e cercare di imporre il nostro ritmo alla partita. Inoltre, al cospetto di una squadra che ha una rotazione profonda e giocatori di grande talento ed esperienza, dovremmo essere concentrati per tutti i 40 minuti. Nathan che è giocatore bidimensionale e Lacey che sa gestire la squadra sono di sicuro i punti di riferimento, quindi sarà fondamentale riuscire a metterli in difficoltà. Ovviamente contiamo sull’apporto dei nostri tifosi, che sono il vero sesto uomo in campo, sanno che abbiamo bisogno di loro e speriamo che vengano numerosi per sostenerci”.

La trasmissione sui media

Non perdete la partita che DAZN trasmetterà in diretta. Per rimanere aggiornati su tutto quello che succede, seguite gli aggiornamenti in tempo reale su Facebook e Instagram. Inoltre, potete ascoltare la diretta radiofonica su Vesuvio Radio Tv.

Biglietteria

Se volete assistere alla partita dal vivo, comprate i biglietti online con Go2. Sul sito trovi a questo link i rivenditori autorizzati. Oppure, puoi pagare con pos al botteghino nei seguenti orari: domani dalle 10.00 alle 12.30 e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.