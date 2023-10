Centinaia di persone in corteo a Napoli: “stop all’invasione di Gaza e ai crimini di Israele”

In tanti si sono radunati in piazza San Domenico

Bandiere della Palestina che sventolano in piazza San Domenico a Napoli dove centinaia di persone si sono radunate per chiedere lo stop al massacro proclamando “No all’invasione di Gaza, no all’operazione etnica e ai crimini di Stato di Israele”.



Il raduno per la manifestazione spontanea è iniziato a poche ore dalla notizia dell’avvio dell’invasione di terra e di mare, con un black out dell’elettricità e delle comunicazioni a due milioni di persone.



I manifestanti sfilano ora attraversando le vie del centro diretti verso la prefettura.