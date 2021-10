La pesante sconfitta di de Magistris in Calabria: “Mi prendo una pausa fino a Natale, ho bisogno di riflettere”

“C’è stata una politica silenziosa che avrà altre armi di convincimento”



“Mi auguro che questo patrimonio di esperienza politica non venga disperso, farò di tutto per dare il mio sostegno sia qua che a Napoli, mi prenderò, però, un periodo fino a Natale perché adesso ho bisogno di riflettere su che cosa sia più giusto fare in questo momento della mia vita. Dopo quasi trent’anni di vita politica e istituzionale in prima linea, aver percepito che questa terra non ha voluto svoltare e passare dal ricatto al riscatto, mi deve far necessariamente riflettere sul piano personale” – Lo ha affermato Luigi de Magistris in merito al risultato delle elezioni regionali. “Evidentemente – ha aggiunto – c’è stata una politica silenziosa, una politica che avrà altre armi di convincimento e che ha portato un maggior consenso dall’altra parte”. “Ho scelto di non candidarmi consigliere – ha detto de Magistris – a dimostrazione che per me la politica non è¨ la ricerca di una poltrona o di un lavoro ma è una missione, è cercare di fare qualcosa per gli ultimi per chi è in difficoltà. Ho sempre anteposto il bene pubblico agli interessi anche personali. Credo che sia stato importante dare questo segnale in una terra in cui la politica invece molto spesso è interesse personale, familiare, non di rado affaristico, in qualche caso criminale.

De Magistris si è soffermato anche sulle elezioni comunali di Napoli. “Voglio fare un in bocca al lupo al prossimo sindaco di Napoli al quale tra qualche ora stringerò la mano ed al quale garantirò, qualora volesse ritenerlo, qualsiasi tipo di cooperazione nel cambio di consegne”.