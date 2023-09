La Festa di Contropiano a Giugliano in Campania

Un punto di riferimento politico e culturale

La festa di Contropiano, rivista comunista online, è stata organizzata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Un giornale, un ottimo ed efficace strumento di approfondimento. Le visite e i contatti al giornale aumentano sempre di più. Contatti che in media, ogni anno, superano 4 milioni. Un punto di riferimento politico e culturale per i lettori più giovani che nella stragrande maggioranza soddisfano il proprio bisogno di informazione sulla rete e non sugli strumenti tradizionali.

Ecco il programma della festa

Venerdì 15 settembre

h 17.30

DIBATTITO PUBBLICO

Lotta alla guerra e all’economia di guerra

Introduce e conduce la discussione:

Biagio Borretti | Rete dei Comunisti

Intervengono:

Sergio Cararo | direttore del quotidiano on line Contropiano.org

Francesco Dall’Aglio | esperto di questioni militari, Università di Sofia (Bulgaria)

Gessica Onofrio | organizzazione giovanile “Cambiare Rotta”

una/un attivista del Centro Culturale Palestinese Handala/Alì

Ludovico Chianase | Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole;

Carmine Marzocchi | Potere al Popolo/Giugliano

h 21.00

INTERVENTI MUSICALI

Overmind Age Band musica anni ’80

Live Show by Maus from Catene Movement

Gennaro T Dj Set from Almamegretta

Sabato 16 settembre

h 17.30

DIBATTITO PUBBLICO

Diritto all’Acqua Pubblica, lotta alla devastazione ambientale, difesa dei territori

Introduce e conduce la discussione:

Antonio Rega| Rete dei Comunisti

Intervengono:

Alex Zanotelli | Padre Comboniano

Francesca Borgese | esecutivo reg. Unione Sindacale di Base

Giuliano Granato | portavoce nazionale di Potere al Popolo

Paolo Bordino | Casa del Popolo di Salerno

Antonio lodice | Presidente Istituto di studi politici “S. Pio V”

Eligeo Poetini | Potere al Popolo Torre del Greco

Maria Domenica Castellone | Vice Presidente del Senato

Tommaso Sorrentino | Comitato Acqua di Quarto

Arianna Organo | Potere al Popolo Giugliano

h 21.00

INTERVENTI MUSICALI la scuderia dei rappers:

Mariotto Longman me * Dr Cyborg Superfunk *

Salvo me * Devis

Soul Palco

All’interno degli spazi della festa sarà possibile firmare la legge di iniziativa popolare per affermare un salario minimo di almeno 10 euro l’ora e la proposta di legge per l’istituzione del reato di omicidio sul lavoro.

Sono stati invitati il Coordinamento campano per l’acqua pubblica, il Coordinamento per il no alla autonomia differenziata, l’ Anpi di Giugliano e altre associazioni indipendenti del territorio.

Sono stati invitati il Sindaco, il presidente del consiglio comunale di Giugliano, la vice presidente del Senato.

La festa di Contropiano ha ricevuto il patrocinio morale da parte del Comune di Giugliano. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.