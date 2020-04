La cura Ascierto nel manifesto del Pd, bufera sulla consigliera

Lo scivolone di Antonella Ciaramella irrita l’oncologo del Pascale. In molti la attaccano, e lei ripubblica la foto senza il logo del partito

“Covid-19, la cura sviluppata in Campania sta funzionando”. La sperimentazione è quella del farmaco tocilizumab, condotta dall’equipe di Paolo Ascierto, oncologo del Pascale, volto noto nella guerra al virus. E ci sarebbe da accogliere con soddisfazione la notizia, peraltro già conosciuta da molti. Se non fosse per un dettaglio: a ribadirla è un manifesto di Antonella Ciaramella, consigliera regionale del Pd, pubblicato sui social. Solo che sul volantino non c’è la faccia di Ciaramella, ma di Ascierto. E sul primo piano, l’esponente dem schiaffa pure il suo nome, ed il simbolo del partito. Un gesto che, da quanto si apprende, lascia molto contrariato l’oncologo. Ad irritarsi sono anche i tanti che attaccano Ciaramella sulla sua pagina Facebook. La bufera, infine, costringe la consigliera ad una parziale retromarcia. Ciaramella infatti ripubblica lo stesso manifesto, togliendo il simbolo del Pd. Dovendo scegliere, preferisce Ascierto.

Gianmaria Roberti