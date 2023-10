La campagna della Givova Scafati chiude con 1.187 abbonamenti

La sottoscrizione 2023/2024 denominata “#pAssionegialloblu, vivila con noi!” è terminata sabato scorso

La campagna abbonamenti del sodalizio gialloblù, caro al patron Aniello Longobardi, si è chiusa ufficialmente sabato scorso. La Givova Scafati Basket rende noto che per la campagna abbonamenti 2023/2024 denominata #pAssionegialloblu, VIVILA CON NOI! ha emesso complessivamente 1.187 abbonamenti.

È il miglior risultato di sempre per la società di viale della Gloria. La dirigenza si ritiene assolutamente soddisfatta del traguardo raggiunto. Questo, dimostra il crescente affetto che la gente ha per il team guidato dal coach Stefano Sacripanti. Tanti i tifosi, sia di Scafati che del territorio circostante (provincia di Salerno ed hinterland vesuviano).

La società Givova Scafati Basket ringrazia tutti i propri supporters per la costante vicinanza alla squadra, sia in casa che in trasferta. Tifoseria che supporta sempre con entusiasmo e passione la squadra gialloblu. La Givova Scafati Basket, comunque, invita i tifosi a rappresentare, come già avviene, un esempio di lealtà e correttezza. La raccomandazione è quella di non travalicare mai i confini della sana rivalità sportiva.

Il prossimo incontro casalingo

Inoltre, si comunica che sono ancora disponibili alcuni biglietti per la prossima partita casalinga contro la Vanoli Basket Cremona. L’incontro è previsto per la giornata di domenica 29 ottobre 2023 alle ore 16:00 al PalaMangano. Si tratta di una sfida importante per la classifica e per il morale della squadra. Infatti, il team gialloblu cerca di confermare il buon momento di forma dopo la vittoria interna contro l’Estra Pistoia Basket per 85–77.

Pertanto, la società invita tutti i tifosi a non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo sportivo. L’auspicio è quello di sostenere i propri beniamini con il solito calore. I biglietti possono essere acquistati presso le rivendite autorizzate o online sul sito ufficiale della società.

In alternativa, è possibile seguire live l’incontro di Serie A Basket tra Givova Scafati e Vanoli Basket Cremona sul network sportivo Eurosport. La diretta offre aggiornamenti minuto per minuto e dettagli sui momenti più importanti dell’incontro. Per usufruire del servizio, fruibile sia tramite televisione che online in streaming, è necessario abbonarsi. In questo modo è possibile seguire tutte le partite della Givova Scafati Basket in diretta e on demand.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.givovascafatibasket.it o contattare la segreteria al numero 081 850 11 94.