Jānis Strēlnieks, ingaggiato a sorpresa: il play allo ScafatiBasket

L’atleta lettone approda alla corte di coach Sacripanti fino al termine della stagione in corso

Jānis Strēlnieks è stato ingaggiato, fino al termine della stagione in corso, dalla GivovaScafatiBasket. Il lettone è un play–guardia di 191 cm per 84 kg. L’atleta ha interrotto anzitempo la sua esperienza nella massima serie greca ed in Champions League con l’AEK Atene, a causa di un infortunio al tendine d’Achille subito a marzo 2023. Prima di approdare in Grecia, Strēlnieks ha giocato in diverse squadre europee, tra cui il Ventspils in Lettonia, lo Spartak San Pietroburgo in Russia, il Budivelnyk in Ucraina e il Brose Bamberg in Germania, vincendo vari titoli nazionali e partecipando alle principali competizioni continentali. Il lettone ha mostrato numeri importanti tra punti realizzati e assist, sia nei campionati nazionali che nelle coppe europee.

La carriera di Jānis Strēlnieks

Nel 2017 ha iniziato la sua prima esperienza nel massimo campionato greco, firmando un biennale con l’Olympiacos Pireo. In seguito, con questa squadra ha partecipato anche all’EuroLeague, ottenendo una media di 8,8 punti e 2 assist il secondo anno. Nel luglio 2019 è passato al CSKA Mosca, con cui ha giocato sia nel massimo campionato che in EuroLeague. La sua media è stata di 7,8 punti e 2,2 assist il primo anno e di 4,4 punti e 1,6 assist il secondo.

Nella stagione 2021/2022 ha vestito la maglia dello Zalgiris Kaunas, la compagine lituana con cui ha vinto una Coppa Re Mindaugas e partecipato all’EuroLeague. La sua media è stata di 7 punti e 2,7 assist in campionato e di 6,5 punti e 1,8 assist in EuroLeague. Inoltre, ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei under 18 del 2007 con la nazionale lettone e ha partecipato ad EuroBasket 2011, 2013, 2015 e 2017, oltre al preolimpico di Belgrado nel 2016 con la nazionale maggiore. Pertanto, la GivovaScafatiBasket si augura che Strēlnieks possa dare un contributo significativo alla squadra e si dice felice di averlo messo sotto contratto.

Le dichiarazioni

Infine, il capo allenatore Stefano Pino Sacripanti ha dichiarato: “Siamo contenti di avere un giocatore di grande esperienza ed affidabilità, che ha dimostrato il suo valore in varie ed importanti piazze di alto livello. Ci aiuterà a migliorare il controllo del ritmo e a essere ancora più squadra. Conosce bene il gioco e il suo valore potrà valorizzare anche tutti gli altri elementi del roster nel nostro contesto”.

“La piazza scafatese merita il massimo e la proprietà del club lo sa. Per questo ha colto un’importante opportunità sul mercato: ingaggiare Janis Strelnieks, un atleta di grande valore. Infatti, ha giocato in società di alto profilo e campionati di prima fascia. Inoltre, ha calcato per molti anni i parquet dell’Eurolega. Il lavoro sinergico di Direttore Sportivo e staff tecnico ha reso possibile questo colpo. Lottie, giocatore di indiscusso talento, dovrà lasciare spazio al nuovo arrivato. Sicuramente molte società lo vorranno. Tuttavia, lo sacrifichiamo con rammarico, ma Strelnieks ha un potenziale indiscusso”. Lo dichiara il general manager Gino Guastaferro.