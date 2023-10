Il violoncellista Uladzimir Sinkevich a S. Angelo in Formis

Alla Basilica Benedettina per la rassegna “Autunno Musicale” due serate di musica barocca con l’esibizione del musicista dei Berliner Philarmoniker

Il violoncellista Uladzimir Sinkevich dei Berliner Philarmoniker ospite d’eccezione all’Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte. La rassegna, giunta alla sua 29esima edizione, continua il suo percorso con l’esibizione del musicista dei Berliner Philarmoniker. Il maestro si esibirà oggi, sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, alle ore 20, alla Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis, l’unica frazione di Capua in provincia di Caserta.

Il programma Bach Project prevede l’integrale bachiana delle suites per violoncello solo, caposaldo della letteratura violoncellista.

Nella prima serata, quella di oggi, sabato 14 ottobre 2023, il violoncellista Uladzimir Sinkevich proporrà le Suites n. 2 in re minore Bwv 1008, n. 3 in do maggiore Bwv 1009 e n. 4 in mi bemolle maggiore BWV 1010. Invece, nella seconda serata, quella di domani, domenica 15 ottobre 2023, le Suite n. 1 in sol maggiore Bwv 1007, n. 5 in do minore Bwv 1011 e n. 6 in re maggiore BWV 1012. Queste ultime due suites sono tra le più difficili e virtuose del repertorio e richiedono una grande padronanza dello strumento.

Nell’ambito del Progetto Educational oggi, sabato 14 ottobre 2023, alle ore 10.00, il violoncellista terrà una lezione-concerto e masterclass presso la Chiesa Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese per gli studenti del locale Liceo Musicale. Durante l’incontro, il musicista spiegherà le caratteristiche delle suites di Bach, le sfide interpretative che comportano e i segreti della sua esecuzione. Sarà anche un’occasione per gli studenti di ascoltare dal vivo un artista di fama internazionale e di confrontarsi con lui.

Info – Biglietti – Abbonamenti

Intero 6,00 euro – Ridotto* 3,00 euro

Abbonamento (13 concerti)

Intero 60,00 (54,00 euro per gli abbonati ai Concerti di Primavera 2023)

Ridotto* 30,00(27,00 euro per gli abbonati ai Concerti di Primavera 2023)

*ridotto per giovani fino a 25 anni

Uladzimir Sinkevich

È un violoncellista di fama internazionale, che ha studiato presso prestigiose istituzioni musicali in Bielorussia, Germania e Corea. Inoltre, ha partecipato a masterclass con alcuni dei più grandi maestri del violoncello, come Bernard Greenhouse, David Geringas, Frans Helmerson, Yo-Yo Ma, Natalia Gutman, Wen-Sinn Yang e Jerome Pernoo.

La sua carriera è stata segnata da numerosi riconoscimenti in concorsi di alto livello, tra cui il primo premio al Concorso internazionale Isang in Corea nel 2012. In qualità di solista e musicista da camera, ha suonato in importanti sale da concerto in Europa e in Asia, collaborando con artisti come Ulf Hoelscher, Hartmut Rohde, Arnulf von Arnim e Wolfgang Boettcher.

Ha anche registrato per la BR-Klassik il secondo concerto di Pēteris Vasks con l’Orchestra della Radio di Monaco e Ivan Repušić, nonché il suo Concerto per violoncello n. 2 Klātbūtne / Presence pubblicato nel 2021. Uladzimir Sinkevich ha ricoperto il ruolo di primo violoncello ospite in diverse orchestre tedesche di prestigio, come la Bayerisches Staatsorchester, i München Philharmoniker, la Sächsische Staatskapelle Dresden e la Gewandhausorchester Leipzig.

Dal 2011 al 2022 è stato primo violoncello dell’Orchestra della Radio di Monaco e dal 2022 è membro dei Berliner Philarmoniker. Oltre alla musica, Uladzimir Sinkevich ama la natura e la pesca, ed è appassionato di auto d’epoca. Suona un violoncello di Giovanni Battista Grancino (Milano, 1700 ca.) affidatogli dalla Fondazione Musikleben di Amburgo.