“Libertà e diritti”: per il dialogo e il pluralismo a Salerno

L’Associazione nasce con l’obiettivo di coinvolgere e confrontarsi con il tessuto sociale e civile salernitano

Libertà e diritti è guidata dalla professoressa Maria Rosaria Viviano. Si tratta di una nuova Associazione con 20 soci fondatori. Tra loro ci sono Oreste Agosto, Mimmo Nolfi e Enzo Strianese. L’Associazione vuole dialogare con il tessuto sociale e civile salernitano. Inoltre, vuole affrontare le problematiche più impellenti sul territorio. Il primo incontro si è svolto al Caffè Moka di Salerno. Il tema era lo stato della Sanità e la crisi del sistema in Campania.

La finalità e gli obiettivi dell’Associazione “Libertà e diritti”

Aurelio Tommasetti è socio fondatore e membro del direttivo dell’Associazione . Dice che le criticità sono tante. Ci sono i viaggi della speranza, la carenza di medici, i centri convenzionati senza budget e le liste d’attesa interminabili. Cita anche la gestione del 118 e la debacle dell’ospedale Ruggi. Sottolinea che la sanità è solo un esempio delle lacune della Regione Campania. Puntualizza che non c’è un assessore delegato ai trasporti e una parte politica che interloquisca con il Consiglio regionale e le aziende. Evidenzia che tutto è accentrato nelle mani di una sola persona. Infine, denuncia che un sistema così non può funzionare.

Tommasetti è anche consigliere regionale della Lega. Egli dichiara che l’Associazione Libertà e diritti vuole far sentire forte e chiara la voce dei cittadini. Inoltre, spiega che i cittadini sono le vere vittime di una gestione personale e assente sulle questioni più importanti. Per questo motivo, annuncia che Libertà e diritti darà il suo contributo a squarciare il velo di silenzio che da troppi anni circonda Salerno e la Campania. In aggiunta, ripete che l’Associazione sarà aperta al dialogo e al pluralismo come strumento di crescita. In tal modo, confida che Libertà e diritti spera di coinvolgere sempre più persone e di stimolare il dibattito pubblico. Infine, precisa che l’Associazione Libertà e diritti si propone di essere un punto di riferimento per i cittadini che vogliono far valere i loro diritti e le loro libertà.