Frana Casamicciola, 7 morti: bambina e neonato tra le vittime

Oggi recuperati altri corpi

E’ salito a 7 , purtroppo il bilancio delle vittime della frana di Casamicciola a Ischia. Oltre alla 31enne Eleonora Sirabella, oggi sono stati ritrovati i corpi di una bambina di 5-6 anni, di un ragazzo di 15-16 anni, forse il fratello della bimba, e di una donna con un neonato.

I soccorritori sono al lavoro per trovare le persone che ancora mancano all’appello. Ora i dispersi sono 5, i feriti 4 di cui uno grave. ”Si sta scavando nella stessa zona dove è stato recuperato il corpo di una bambina, seconda vittima recuperata. La strada interessata dalla valanga di fango è via Celario, i dispersi al momento risultano tutti residenti in quella strada’‘, ha detto Simonetta Calcaterra, nominata commissario per la Protezione civile a Ischia.

Tra i dispersi anche Salvatore Impagliazzo, il marito di Eleonora Sirabella, originaria del comune ischitano di Lacco Ameno e che risiedeva a Casamicciola. Abitavano nella zona di Rarone, nella parte alta di Casamicciola, dove la frana si è abbattuta con maggiore forza: la loro casa è stata travolta dal fango, e il corpo di Eleonora è stato trovato ieri pomeriggio in piazza Maio.

Sono complessivamente 167 le persone sfollate a Casamicciola, ha sottolineato il Prefetto di Napoli Palomba al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. “Tutti gli sfollati – ha detto il prefetto – hanno avuto una sistemazione, la gran parte in albergo e altri con sistemazioni autonome. Oggi il tempo ci aiuta di più e si sono messe in moto ulteriori attività, anche di identificazione degli edifici”, ha continuato il prefetto di Napoli. “Le abitazioni coinvolte – ha spiegato Palomba – dovrebbero essere 15″.