Fortissima scossa di terremoto, tremano ancora Campi Flegrei e Napoli

la magnitudo preliminare è stata stimata in 3,8. Paura e gente in strada

Intorno alle 19:45, i cittadini dell’area flegrea e residenti in diversi quartieri di Napoli hanno avvertito una forte scossa di terremoto. La magnitudo preliminare è stata stimata in 3.8. Epicentro Solfatara a 2.5 km di profondità, secondo le prime stime dell’Ingv

Immediate le segnalazioni sui social. Tanta paura. Tante persone scese in strada. Momenti di tensione al cinema The Space, dove gli spettatori sono fuggiti dalle sale.

La scossa è stata avvertita anche nei Paesi Vesuviani, come Portici e San Giorgio a Cremano, e nell’area a nord di Napoli, come Villaricca, Mugnano e Marano. La scossa è stata rilevata anche dal sismografo di Campobasso, in Molise. Già in campo anche i vigili del fuoco.

(Seguiranno aggiornamenti)