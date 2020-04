Folla a corteo funebre di Saviano: multati due sindaci, un vice e un consigliere regionale

Identificate centinaia di persone scese per strade per l’ultimo saluto

I provvedimenti sono stati assunti nell’ambito delle indagini sugli assembramenti di sabato scorso, durante il corteo funebre per il primo cittadino Carmine Sommese, morto a 66 anni per coronavirus. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno notificato sanzioni amministrative al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al consigliere regionale Pasquale Sommese e al vicesindaco di Saviano per aver violato le norme anticontagio. Domani, a quanto si apprende, saranno notificate altre sanzioni. I militari, su delega della procura di Nola, stanno identificando le centinaia di persone scese per strada per l’ultimo saluto al sindaco. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto la quarantena per il comune di Saviano, in attesa che siano sottoposti a tampone i partecipanti al corteo, in modo da escludere il rischio di un focolaio epidemico.