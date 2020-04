Coronavirus, calano i malati per la prima volta

A Napoli niente nuovi casi e decessi nelle ultime 24 ore

Una piccola e, forse, grande svolta nell’emergenza coronavirus. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, in Italia cala il numero delle persone attualmente malate. Secondo i dati comunicati dalla Protezione civile in conferenza stampa, sono 108.237 i positivi al momento, rispetto ai 108.257 di domenica: 20 in meno nell’arco di 24 ore, mentre nella giornata precedente si era registrato un aumento di 486. Il numero dei contagiati totali – compresi morti e guariti – sale così a 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256. La curva di crescita scende ancora all’1,26%. Da registrare, però, ancora molte vittime: 454 nell’ultima giornata, per un totale di 24.114. Tra i positivi 2.573 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 62 pazienti rispetto a ieri; 24.906 sono ricoverati con sintomi, con un decremento di 127 pazienti rispetto a domenica; 80.758, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 48.877, con un incremento di 1.822 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.587 in Lombardia, 13.522 in Emilia-Romagna, 14.557 in Piemonte, 10.061 in Veneto, 6.568 in Toscana, 3.496 in Liguria, 3.212 nelle Marche, 4.365 nel Lazio, 1.929 nella Provincia autonoma di Trento, 2.810 in Puglia, 1.190 in Friuli Venezia Giulia, 2.210 in Sicilia, 2.062 in Abruzzo, 1.540 nella Provincia autonoma di Bolzano, 424 in Umbria, 854 in Sardegna, 828 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 242 in Basilicata e 213 in Molise.

La situazione in Campania. Nessun nuovo contagio per il Covid-19 nelle ultime 24 ore a Napoli. Lo riporta il resoconto giornaliero del Comune, aggiornato alle ore 11 di stamane. E nessun decesso nel capoluogo campano, per il quarto giorno consecutivo. In Campania ci sono 61 nuovi casi, riscontrati nei 2.458 tamponi (trend di crescita 2,4%). Il totale complessivo dei positivi è di 4.135, quello dei tamponi 53.548. Alle 23.59 di domenica erano 5 i morti (totale 309), e i guariti complessivi 746 (di cui 631 totalmente guariti e 115 clinicamente guariti). Il riparto per provincia (alle 23.59 di ieri): Provincia di Napoli: 2.181 (di cui 833 Napoli Città e 1348 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 622; Provincia di Avellino: 427; Provincia di Caserta: 400; Provincia di Benevento: 170; Altri in fase di verifica Asl: 274.