Exit Poll Opinio-Rai: M5s primo partito al Sud

Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, ad eccezione del Sud e delle isole dove in testa c’è il Movimento 5 stelle. Secondo l’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai sulle votazioni alla Camera, il partito di Giorgia Meloni conquista il 23% al Nord Ovest, il 26% al Nord Est, il 27% al Centro, ma solo il 20% al Sud dove invece il M5s è primo con il 26% delle preferenze. Il Partito democratico, invece, è la seconda forza ovunque, ma non nel Sud dove invece è terzo.