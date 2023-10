Estra Pistoia ko, 1^ vittoria per la Scafati Basket

Logan e Pinkins da urlo, superati gli avversari 85-77

L’Estra Pistoia superata 85–77 dalla Givova Scafati Basket alla Beta Ricambi Arena PalaMangano. È la prima vittoria stagionale per i gialloblu di Scafati. La squadra dell’Agro ha giocato una gara intensa e solida. Infatti, ha sempre condotto il punteggio, con un margine anche oltre i dieci punti. Inoltre, ha meritato il successo per le ottime percentuali di tiro dal campo (56% contro 45%). Ha segnato di più sia da due (60% contro 52%) che da tre (47% contro 32%). Non solo, ha dominato i rimbalzi (41 contro 26). Logan (29 punti, 71% da due, 67% da tre e 100% ai liberi) e Pinkins (63% da due, 100% da tre e 10 rimbalzi) sono stati i protagonisti. Dunque, la Givova Scafati ha vinto con merito, tra gli applausi dei 2.500 tifosi.

LA PARTITA

Iniziando con un ritmo elevato, la Givova Scafati si impone nel primo quarto, grazie alle prestazioni di Pinkins, Nunge e Rivers (21–16). Dall’altra parte, l’Estra Pistoia risponde con Ogbeide e Varnado, tuttavia non riesce a contrastare il rilancio dei locali, guidati da Lottie, Gentile e Logan (43–30 all’intervallo).

Nel terzo periodo, Moore tenta di riaprire la gara, ma Logan e Pinkins conservano il controllo per Scafati (65–53). Varnado cerca di salvare i biancorossi, ma il professore non glielo permette. Infatti, con i suoi canestri, porta il punteggio a 74–60 al 33‘. A questo punto, Brienza chiede il time-out per i suoi. I biancorossi non si arrendono e difendono meglio.

Così, fanno un 0–10 e si avvicinano a 74–70 al 37‘. Robinson reagisce con punti e passaggi (78–72 al 38‘). Ma Varnado e soci non mollano e si portano a –3 (80–77 a 48”). Logan, però, segna una tripla a 15” dalla fine (83–77). Infine, Rivers schiaccia e chiude il gioco a 85–77.

LE DICHIARAZIONI

Il capo allenatore Stefano Pino Sacripanti:

“Faccio i complimenti a l’Estra Pistoia, che gioca una buonissima pallacanestro. Infatti, ha perso le prime tre partite, ma poteva vincere le prime due. Non solo ha mostrato solidità, ma anche capacità di fare le cose giuste. Sono contento per il risultato e i due punti contro i toscani. Perché ci servono per la classifica e per la differenza con loro. Abbiamo cercato di difendere bene nei primi venti minuti, ma non ci siamo riusciti nella seconda parte. Tuttavia, oggi sono venuti fuori Logan e Pinkins, che erano in ombra o in ritardo. Ci manca l’instinct killer per chiudere le partite. Dunque, abbiamo avuto paura di vincere alla fine, ma abbiamo fatto due difese e due canestri buoni. Sono frutto del lavoro settimanale che ci ha ripagato fortunatamente”.

IL TABELLINO

GIVOVA SCAFATI 85 – 77 ESTRA PISTOIA

GIVOVA SCAFATI BASKET: Morvillo n. e., Lottie 7, Gentile 8, Mouaha, Pinkins 20, De Laurentiis 2, Rossato, Logan 29, Robinson 4, Rivers 7, Nunge 8, Pini n. e.

Allenatore: Sacripanti Stefano

Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo

ESTRA PISTOIA: Willis 6, Della Rosa, Moore 18, Dembele n. e., Saccaggi 2, Del Chiaro, Varnado 24, Wheatle 6, Hawkins 7, Ogbeide 14

Allenatore: Brienza Nicola

Assistenti Allenatori: Angella Luca, Della Rosa Tommaso

ARBITRI: Lanzarini Saverio di Bologna, Quarta Denis di Torino, Dori Giacomo di Mirano (Ve)

NOTE

Parziali: 21-16; 22-14; 22-23; 20-24

Falli: Scafati 19; Pistoia 17

Usciti per cinque falli: nessuno

Tiri

dal campo: Scafati 34/61 (56%); Pistoia 30/67 (45%)

da due: Scafati 25/42 (60%); Pistoia 22/42 (52%)

da tre: Scafati 9/19 (47%); Pistoia 8/25 (32%)

liberi: Scafati 8/12 (67%); Pistoia 9/11 (82%)

Rimbalzi: Scafati 41 (9 off.; 32 dif.); Pistoia 26 (7 off.; 19 dif.)

Assist: Scafati 22; Pistoia 16

Palle perse: Scafati 19; Pistoia 8

Palle recuperate: Scafati 5; Pistoia 10

Stoppate: Scafati 4; Pistoia 0

Spettatori: 2.500 circa