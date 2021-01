Ercolano, falò di Sant’Antonio e festa: multati in 14

Carabinieri allertati da qualcuno per l’incendio, propagatosi a causa del forte vento. I partecipanti stavano celebrando la ricorrenza con cibi e bevande: tutti sanzionati per le misure anti Covid

Il tradizionale falò di sant’Antonio, in tempi di Covid, proprio non si può. E allora a Ercolano scattano multe a raffica. I carabinieri della locale tenenza ieri sera vero le 21 – allertati dal 112 per un incendio – sono intervenuti in via della Barcaiola, in un fondo agricolo. I militari dell’arma hanno constatato che 14 persone stavano festeggiando la ricorrenza di Sant’Antonio con tanto di cibi e bevande. Non avevano fatto i conti con il vento, che aveva esteso pericolosamente l’incendio, appiccato per il falò “celebrativo”. I carabinieri hanno sanzionato tutti per le norme anti-covid.