Elezioni: Napoli, sostituiti finora 219 presidenti seggio. Operazioni di surroga in corso

Alle 16 di oggi, alla costituzione dei seggi (884 ordinari e 289 esteri) sono stati sostituiti a Napoli 219 presidenti (146 per seggi ordinari, speciali, covid e 73 per la circoscrizione estero). Restano da sostituire 45 presidenti, di cui 20 per le sezioni estero. Le operazioni di surroga sono ancora in corso.



Nelle scorse consultazioni elettorali (referendum di giugno) su 884 sezioni le surroghe sono state 85; alle comunali di ottobre 2021 le surroghe erano state 282. Le operazioni di voto si svolgeranno domani, domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.



Prosegue intanto l’apertura straordinaria delle municipalità per il rilascio delle tessere elettorali sostitutive e certificati di ammissione al voto. Domenica le 10 Municipalità cittadine saranno aperte dalle 7 alle 23