Elezioni, Campania: i salti della quaglia dei sindacalisti Cgil

La peggiore campagna elettorale si chiude all’insegna dell’opportunismo

A pochi giorni dalle elezioni politiche, continuano i ‘salti della quaglia’ e si estendono i trasformismi e gli opportunismi. I protagonisti, sempre gli stessi, personaggi legati alle poltrone o che vivono solo per il potere. Persone autoreferenziali, spesso ridicole, che trascurano e perdono ogni rapporto con la realtà e la complessità dei problemi cha la caratterizzano

Significativo il comportamento di alcuni ex dirigenti della Cgil Campania, attualmente in pensione ma sempre pronti a mettersi in posa per un selfie sui social, a posare per una foto o un articolo sul giornale. Qualche esempio? Nelle ultime settimane l’ex segretario generale della Cgil Campania Michele Gravano insieme ad una pattuglia di fedelissimi, in primis, il solito Vincenzo Petruzziello(ex Fillea) e Franco Tavella, segretario regionale pensionati Cgil, hanno criticato duramente la scelta del leader di Articolo 1 e attuale ministro della sanità Roberto Speranza di sostenere la scelta del partito democratico di candidare Susanna Camusso, ex numero della Cgil nazionale, come capolista per il Senato nel collegio plurinominale 2 comprendente le province di Caserta, Benevento, Salerno ed Avellino. In lista era previsto anche Federico Conte(figlio dell’ex ministro Carmelo) in quota Articolo 1, che però ha rinunciato alla candidatura. Gravano e vari dissidenti hanno scritto a Roberto Speranza protestando per la composizione delle liste.

Susanna Camusso e Maurizio Landini

I soliti bene informati sostengono che Gravano e la pattuglia di reduci ex bassoliniani non hanno mai perdonato a Susanna Camusso la scelta assunta dieci anni fa di commissariare la Cgil Napoli e Campana. Inevitabile scelta organizzativa.

“La gestione Gravano ha lasciato pesanti eredità, un debito di 5 milioni di euro – sottolinea un dirigente di una importante categoria – Un milione di arretrati solo col consorzio di servizi per le pulizie. Tantissime le spese per inutili seminari e convegni, l’acquisto di libri illeggibili, le costosissime consulenze esterne, le “sostanziose” spese di rappresentanza, le stratosferiche spese di telefoniche. Spese milionarie per il costo del personale. Una gestione dispotica favorì familismo e buchi di bilancio milionari – continua il dirigente – Legittimate, autorizzate decine di assunzioni di parenti di dirigenti sindacali nel Patronato, Caf e nelle strutture di categoria alimentando costi economici considerevoli”.

Una gravissima situazione finanziaria che costrinse i vertici dell’organizzazione a vendere il “Palazzo” di via Torino e a trasferire gli uffici in un piccolo edificio in via Toledo, nel centro della Città. E stando ad alcune fonti affidabili sarebbe imminente un nuovo trasloco nel Centro Direzionale.

Michele Gravano presente all’iniziativa di Federico Conte

E non finisce qui. Le foto pubblicate da IlDesk.it si commentano da sole. Nelle ultime ore Gravano e i reduci hanno partecipato contestualmente ad iniziative di sostegno della Camusso (presente anche l’europarlamentare Andrea Cozzolino) e a convegni che sancivano il passaggio di Federico Conte con il Movimento 5 Stelle caratterizzandosi come campioni del gattopardismo lontani anni luce dai reali problemi delle persone che soffrono per la mancanza di lavoro, la precarietà, il carovita.

CiCre