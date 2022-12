Disoccupati di Napoli: “Sul reddito passiamo dalla difesa all’attacco. Comitati di lotta in ogni quartiere per il lavoro vero”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Già ci siamo espressi ampiamente in più occasioni sul (già misero) Reddito di Cittadinanza.

Quello che oggi vogliamo dire è che non basta e non serve organizzare iniziative scoordinate una tantum per denunciare l’attacco a questa misura né serve farlo alimentando la narrazione padronale del percettore nelle due versioni “povero da aiutare” o “fannullone”.

In ogni quartiere bisogna individuare precisi riferimenti disponibili a organizzare i percettori quartiere per quartiere.

Costituire comitato di disoccupati percettori del Reddito di Cittadinanza e strutturare iniziative di lotta con una parola d’ordine chiara: lavoro o non lavoro dobbiamo campare!

Lavoro dignitoso o salario garantito!

Non siamo più disponibili ad accettare questa guerra ai poveri né che si alimenti la contraddizione tra lavoratori e disoccupati.

È questa la proposta che porteremo nelle prossime riunioni: manifesto comune, sportelli per iscriversi e partecipare, iniziative di denuncia e di lotta già da prima di Natale che rompano la narrazione dei favorevoli al reddito fannulloni e dei lavoratori che si guadagnano la pagnotta contrapponendo occupati ed inoccupati. Strutturare quindi una vera campagna di lotta da Napoli a Palermo!

Lavorare meno, lavorare tutti!

Qui abbiamo intere città da mettere in sicurezza, territori da bonificare, servizi sociali da potenziare, strutture da valorizzare.

Vogliamo lavori socialmente necessari con un salario dignitoso: fino a quando non c’è possibilità dobbiamo campare senza accettare salari da fame, lavori a nero, sottopagati, sfruttati e lontani dalle nostre terre!

I soldi? Dagli extraprofitti, dalle spese e basi militari, dai grandi patrimoni, dagli sgravi fiscali alle grandi utilities, imprese e multinazionali, dalle grandi opere inutili e dannose!

Mettiamo a disposizione il nostro movimento già impegnato quotidianamente con la nostra lotta vertenziale per allargare e strutturare tale movimento finalizzato all’unità di classe con lavoratori e lavoratrici.

Non ci interessa l’opposizione a questo Governo utile a ridare un po’ di ossigeno a qualche partito di opposizione: i protagonisti siamo noi, organizziamoci ed alziamo la testa!

Movimento disoccupati ‘7 Novembre’