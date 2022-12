Avellino, truffa sui bonus edilizi: undici indagati 

La Guardia di Finanza ha individuato due società che sarebbero alla base di una rete nazionale per creare finti crediti di imposta da riscuotere

Altra truffa sui bonus ristrutturazioni. Due società e undici persone sono finiti nel mirino della guardia di finanza di Avellino per i reati di associazione a delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le indagini, coordinate dalla procura del capoluogo irpino, in una prima fase hanno identificato sette persone sprovviste dei requisiti, reddito e proprietà di immobili, per giustificare crediti di imposta pari a cinque milioni e mezzo, che poi avevano tentato di cedere.

L’operazione era stata bloccata dai controlli svolti in fase di istruttoria dagli uffici finanziari. Successivamente le indagini hanno ricostruito un contesto più ampio riconducibile a un sodalizio criminale che attraverso la costituzione di diverse società, con sede legale sull’intero territorio nazionale, intestate a prestanome, avrebbe creato crediti di imposta per quasi dieci milioni di euro sulla base di attestazione di lavori di ristrutturazione e di rifacimento delle facciate in realtà mai avvenuti.

Questi stessi crediti erano stati poi ceduti a una società con sede operativa ad Avellino riconducibile ad alcuni degli indagati. Su richiesta del procuratore capo, Domenico Airoma, il Gip del tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo delle due società per impedire la riscossione dei cinque milioni e mezzo di crediti fittizi e per recuperare le somme pari a nove milioni e 428 mila euro ritenute profitto del reato.