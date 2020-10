Covid, Ricciardi continua a terrorizzare: ora vuole il lockdown a Napoli e Milano

Dichiarazioni che alimentano paura e tensione. Dura reazione del sindaco de Magistris

Il consulente del ministero della Salute Walter Riccardi continua a rilasciare interviste e ad avallare una campagna mediatica che alimenta solo tensione e paura. Oggi Ricciardi ha affermato che in aree ad elevatissima circolazione del covid, come Milano e Napoli, servirebbe il lockdown perché ci si può contagiare andando al bar. La posizione che ha sollevato la reazione polemica del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. “Mi sembra che il Dpcm oltre alla firma del presidente del Consiglio porti anche la firma del ministro della Salute. Allora mi chiedo noi cosa dobbiamo fare: dobbiamo seguire il Dpcm o le dichiarazioni del consulente del ministro? Abbiamo difficoltà ad andare dietro a questo pandemonio”- ha affermato de Magistris¬ Il momento è delicato e lo dimostra quello che sta accadendo nel Paese. Bisogna fare attenzione a giocare con gli annunci e con le dichiarazioni perché possono diventare detonatori e producono degli effetti pesanti nell’opinione pubblica e in generale nel tessuto fragile in cui ognuno di noi sta vivendo”. Secondo il sindaco, ”se si deve arrivare a prendere provvedimenti poco, mediamente, molto o totalmente restrittivi, perché fino ad ora si è stati incapaci di tutelare la salute dei nostri concittadini perchè si è fatto poco o nulla in questi mesi in ambito sanitario, lo si fa tutti insieme innanzitutto nei luoghi istituzionali avendo contezza dei dati e accompagnando le decisioni da una serie di misure e da una comunicazione rassicurante altrimenti è un dibattito surreale”. De Magistris ha inoltre sottolineato che ”fare una zona rossa a Napoli o a Milano non è come realizzarla per un piccolo comune. Se c’è un tema nessuno lo vuole sottovalutare ma lo si decida in piena cooperazione e collaborazione. La politica – ha sottolineato – si deve assumere le sue responsabilità quando è supportata da elementi scientifici e quando questi elementi, una volta analizzati, vengono comunicati nelle sedi istituzionali altrimenti qui ognuno si sveglia la mattina e può proporre le sue ricette”. Dunque,le dichiarazioni di Ricciardi sono una sponda per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha proposto di dichiarare Napoli e l’area metropolitana come zona rossa ovvero mettere agli “arresti domiciliari” migliaia di persone. Un gravissimo atto autoritario che potrebbe alimentare gravissime tensioni sociali con ripercussioni per l’ordine pubblico