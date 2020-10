Covid, le prime lotte sociali preoccupano ministro Lamorgese: “evitare un nuovo lockdown, problemi ordine pubblico”

Grave clima di tensione

Le prime lotte sociali anti-emergenziali e anti-coprifuoco preoccupano le Prefetture e le Questure di moltissime città italiane. La chiusura di esercizi commerciali, di piccole fabbriche, l’aumento della disoccupazione e della povertà potrebbero determinare un grave clima di tensione. Una tensione inasprita dallo stato di emergenza. I rapporti della Digos e delle Questure che arrivano dai territori, i problemi reali segnalati dai sindaci preoccupano il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Dobbiamo fare di tutto come governo per evitare un nuovo lockdown perché avrebbe conseguenze di carattere sociale, economico e anche con riflessi di ordine pubblico. Serve un grande senso di responsabilità per affrontare questo momento difficile in vista della pandemia che purtroppo sta avendo i picchi previsti” – ha detto ministro dell’Interno ospite a Rai News 24.