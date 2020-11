Covid, de Magistris attacca De Luca e annuncia:”Nei prossimi giorni faremo una iniziativa clamorosa”

La fascia tricolore ospite di Cartabianca

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris si oppone alla decisione assunta dal governo di confermare la Campania in zona gialla. La fascia tricolore partenopea ospite di “Cartabianca”, la trasmissione condotta da Bianca Berliguer, ha criticato duramente il governatore Vincenzo De Luca e il ministro della salute, Roberto Speranza. “Io sono sconcertato: se guardo quello che accade a Napoli e ascolto medici e pazienti la situazione è drammatica. Ci sono le file per avere l’ossigeno, le ambulanze arrivano anche con un’ora di ritardo negli incidenti stradali. Intanto si assiste a un balletto di responsabilità tra governo e regioni. La situazione negli ospedali di Napoli è drammatica. Nei prossimi giorni faremo una iniziativa clamorosa per far svegliare il governo, che forse capirà la situazione della Campania“.