Covid, De Luca contro Tar e No Dad: “Da lunedì scuole chiuse in Campania”

Domani la nuova ordinanza di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, a partire da lunedì 1 marzo. Per il governatore “bisogna utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico”

La guerra della scuola, De Luca ci riprova. “Oggi siamo obbligati a prendere misure drastiche – annuncia durante la diretta social del venerdì -. Da lunedì chiudiamo tutte le scuole, abbiamo registrato in queste ore a Napoli la presenza di variante inglese, non credo che dobbiamo aspettare un’epidemia diffusa di Covid anche tra i ragazzi con buona pace di comitati pronti a fare ricorsi a tribunali amministrativi”. Con il solito piglio da sceriffo, il governatore campano torna alla carica. E mette ancora la scuola nel mirino, come fosse l’origine di tutti i problemi. “Dobbiamo utilizzare alcune settimane – dice – per completare la vaccinazione del personale scolastico”. Per lui non c’è “nessun motivo ideologico per la chiusura delle scuole, siamo indifferenti a logica della lamentela continua – aggiunge – Ringrazio con forza il personale scolastico per il lavoro fatto in questi mesi le didattiche, capacità, pazienza e professionalità”. Da quanto si apprende, l’ordinanza sulla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a partire da lunedì 1° marzo, verrà redatta domani, dopo un ulteriore incontro dell’Unità di crisi in mattinata. Non si conosce ancora la durata dell’ennesimo stop alla didattica in presenza: da marzo dell’anno scorso, la Campania è la regione in cui la Dad è rimasta attiva più a lungo. Molto più a lungo che nel resto d’Italia: un triste record negativo.