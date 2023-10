Il Genoa vince 1-0, sale in classifica e ferma la Salernitana

Il Grifone domina il primo tempo mentre nel secondo bene i granata che però non incidono sul risultato finale

Il Genoa vince 1–0 contro la Salernitana e sale in classifica. Il gol decisivo lo segna Gudmundsson al 35′ del primo tempo, dopo aver colpito due pali con Dragusin e Retegui. Inoltre, il Grifone domina la prima frazione e mette in difficoltà la difesa granata. Ochoa salva su Badelj e Sabelli, ma non può nulla sul tiro del centrocampista islandese. D’altra parte, la Salernitana reagisce nella ripresa e sfiora il pareggio con Dia e Mazzocchi, che colpisce la traversa al 90′. Infine, il Genoa resiste e porta a casa tre punti importanti mentre la Salernitana resta ancora ferma a 4 punti, penultima in classifica.

Il Genoa domina la prima frazione e sfiora più volte il gol. Infatti, Dragusin costringe Ochoa a una grande parata dopo 2′. Successivamente, Badelj e Retegui centrano i pali. Al 35′ Gudmundsson sblocca il risultato con una magia. Infine, Sabelli impegna ancora Ochoa prima dell’intervallo.

La Salernitana cambia volto e attitudine nella ripresa. Ha più possesso e iniziativa, ma non crea pericoli. Il Genoa controlla e soffre solo nel finale. Per esempio, Mazzocchi colpisce la traversa di testa. Inoltre, Dia spreca due occasioni clamorose, ma era in fuorigioco. Pertanto, il Genoa vince 1–0.

Inzaghi esorta i suoi: “Dobbiamo essere più coraggiosi e sereni”

Il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, commenta la sconfitta per 1–0 contro il Genoa. “Abbiamo giocato male nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo reagito bene. Abbiamo colpito una traversa con Dia e creato altre occasioni. Dobbiamo avere più coraggio e fiducia in noi stessi, perché la squadra ha le qualità per fare bene. Non dobbiamo lasciarci abbattere dal pessimismo, ci sono ancora ventotto partite da giocare e la strada è lunga. Dobbiamo lavorare duro e ritrovare la serenità“.

Inoltre, Inzaghi analizza le scelte tattiche fatte durante la partita. “Nella ripresa ho cambiato alcuni giocatori per alzare il pressing e mettere in difficoltà il Genoa. Ho visto la Salernitana che voglio, ma dobbiamo essere più continui e aggressivi nei novanta minuti. Dobbiamo trovare la chiave per uscire da questo momento difficile che stiamo vivendo. Le occasioni che abbiamo avuto mi fanno sperare, ma dobbiamo concretizzarle“.