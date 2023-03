Corte dei Conti condanna ex sindaco di Cervinara a restituire 182mila euro

35mila euro alla Provincia e 147 mila euro all’Asi di Avellino

La Corte dei Conti della Campania ha condannato l’ex sindaco di Cervinara, in provincia di Avellino, Filuccio Tangredi alla restituzione delle indennità di funzione percepite da consigliere provinciale e da componente del direttivo dell’Asi negli anni che vanno, rispettivamente, dal 2009 al 2013 e dal 2011 al 2015. Nello stesso periodo, dal 2010 al 2020, Tangredi percepiva anche l’indennità di funzione prima come assessore comunale e poi come sindaco di Cervinara, omettendo di comunicarlo alla Provincia e all’Asi. Complessivamente Tangredi dovrà restituire 35mila euro alla Provincia di Avellino e 147 mila euro al Consorzio per lo sviluppo delle aree industriali della provincia di Avellino