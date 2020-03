Coronavirus, un caso a Ischia: in Campania sono 31

Il contagiato è un turista di Brescia, ora ricoverato al Rizzoli: presidiato l’hotel di Forio

Coronavirus, un caso positivo a Ischia. Il contagiato è un turista di Brescia. Si attende, come da protocollo, la conferma definitiva da dell’Istituto Superiore della Sanità. Si tratta di un uomo arrivato sull’isola in vacanza dalla Lombardia, che alloggiava in un hotel di Forio. Attualmente è ricoverato all’ospedale Rizzoli e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito al Cotugno di Napoli. Per precauzione al momento la struttura alberghiera viene presidiata dalle forze dell’ordine. Oggi, sono 3 i tamponi positivi rilevati nella Regione. Il totale dei casi è così di 31.