Coronavirus: il sindaco di Capri: “Non vi sono né casi positivi né focolai sull’isola”

Il primo cittadino in contatto con l’Asl Napoli 1

In relazione alla vicenda dei tre giovani turisti romani risultati positivi dopo i tamponi effettuati a Roma e che hanno soggiornato nell’isola azzurra nel fine settimana in una casa vacanza, è intervenuto con una dichiarazione il sindaco di Capri, Marino Lembo “Non vi è riscontro di alcuna criticità sul territorio caprese” e sull’isola “non vi sono né casi positivi né focolai” – ha sottolineato Lembo. Il primo cittadino fa sapere di essere in contatto con l’autorità sanitaria, l’Asl Na1, alla quale è stato trasmesso l’esito da parte della Asl di Roma, in virtù dei protocolli di tracciamento dei flussi in transito sul territorio nazionale. Spiega il primo cittadino caprese: “La tracciatura del percorso effettuato dai positivi, appena avuta notizia, è immediatamente iniziata da parte dell’Asl Na1″. Intanto è in isolamento controllato in una villetta un turista arrivato ad Anacapri da Dubai e che ha raggiunto tre suoi amici nel comune isolano; sottoposti a tampone sono risultati negativi