Coronavirus: Campania, De Luca istituisce task force per gestire l’emergenza

L’organismo si occuperà del coordinamento azioni prevenzione

Istituita una task force in Campania per assicurare il coordinamento delle azioni di prevenzione e gestione dell’emergenza coronavirus. L’iniziativa è stata assunta dal governatore Vincenzo De Luca. “La Task forceserve a garantire la tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti sul territorio regionale” – informa una nota regionale – La task force è coordinata dal direttore generale della Protezione civile della Regione, Italo Giulivo, ed è composta inoltre da:Antonio Postiglione– dg Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; Enrico Coscioni – consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania;Claudia Campobasso– dirigente di Staff Protezione Civile; Perrella Alessandro – dirigente Medico Infettivologo Regione Campania; D’Argenzio Angelo – dirigente Prevenzione Regione; Trama Ugo – dirigente Farmaceutica Regione; Maria Rosaria Romano – dirigente Assistenza Ospedaliera Regione;Giuseppina Tommasielli – rappresentante Medici di Medicina Generale; Giuseppe Galano – referente Sanità per le Maxi emergenze e responsabile 118 Regione; Direttori Generali delle Asl della Campania o loro delegati; Carlo Marino – presidente Anci Campania o suo delegato;Paolo Russo – Capo Ufficio Stampa del presidente della Giunta Regione; Roberta Santaniello – Ufficio di Gabinetto Giunta Regionale della Campania per la Protezione Civile. La task force opererà in collegamento con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, gli Uffici Territoriali di Governo, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Istituto Superiore di Sanità e le altre istituzioni competenti. La task force è operativa e si è riunita nel pomeriggio di oggi