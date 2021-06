Conte, Di Maio e Fico contestati a Napoli dagli attivisti resistenti del M5s

I manifestanti chiedono che il candidato sindaco deve uscire dai meetup

“No alleanze”, è scritto su uno striscione esposto a Napoli da alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle, contrari all’alleanza con il Pd, in via Santa Maria di Costantinopoli di fronte all’hotel piazza Bellini dove si è svolta una conferenza stampa dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del candidato sindaco di centrosinistra e M5s Gaetano Manfredi. Presenti anche Roberto Fico, presidente della Camera, e Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.

Mina Nocera

I manifestanti si definiscono non dissidenti ma resistenti ai principi del Movimento. “Era nei principi del Movimento – spiega Mina Nocera, attivista dal 2012 – non allearsi con i partiti che hanno distrutto l’economia italiana. Ora è tutto cambiato, sono stati fatti quesiti sulla piattaforma Rousseau per le alleanze non corretti, che puntavano sulla buona fede degli attivisti ma i vertici non hanno mai avuto deleghe in bianco, sempre relative al momento. Quindi ogni decisione andrebbe condivisa e sull’alleanza a Napoli non c’è stata condivisione, non ci siamo potuto esprimere dopo dieci anni di lavoro sul territorio per far capire alla gente che doveva avvicinarsi alla cultura politica. Ci siamo sentiti traditi, offesi e usati sui territori per propagandare questi valori, siamo stati usati e ci sentiamo di aver tradito il popolo. Il candidato deve uscire dai meetup che devono scegliere il candidato sindaco”. La conferenza stampa dei leader nazionali pentastellati è stata disertata dalla consigliera regionale Maria Muscarà e dal consigliere comunale Matteo Brambilla entrambi sostenitori degli attivisti resistenti

Sprezzante la replica di Conte rispondendo ai cronisti che in conferenza stampa gli chiedevano una opinione circa la contrarietà espressa da alcuni attivisti ed eletti del Movimento 5 Stelle: “Il Movimento è unito. Se qualcuno parla lo fa a titolo personale, ma è una opinione che sta fuori dal progetto Napoli”.