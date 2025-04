Congresso Cisl-edili Campania: solo fumo, il nulla cosmico

Tutto come previsto secondo copione. Eletto Massimo Sannino nuovo segretario regionale. Privo di sostanza il contributo di Andrea Lanzetta segretario regionale della Feneal Uil

Oggi all’Hotel Ramada di Napoli si è svolto il Congresso regionale della Filca CISL Campania, intitolato “Il coraggio della partecipazione”. Tutto come previsto. Tutto già scritto. Tutto secondo copione. E non è una critica fine a sé stessa, ma una constatazione che dovrebbe far riflettere. L’assemblea composta prevalentemente da operatori sindacali, distaccati e dipendenti Filca, ha eletto Massimo Sannino come nuovo segretario regionale, affiancato da Giuseppe Marchesano e Fulvio Pirchio.

Enzo Pelle, segretario nazionale, ha portato il suo messaggio, insistendo sull’umanesimo del lavoro, sulla sicurezza nei cantieri, sull’importanza del rispetto dei contratti. Temi giusti, doverosi, imprescindibili. Ma dove sono le proposte concrete per combattere il lavoro nero che ancora imperversa nei cantieri, alimentando un sistema di sfruttamento senza regole? Quali azioni efficaci per fermare gli infortuni sul lavoro, veri e propri omicidi che si consumano in nome del profitto a tutti i costi?

L’assenza di idee pratiche è una costante che si respira nelle parole che, purtroppo, restano isolate dalla realtà. Non si è parlato su come contrastare lo sfruttamento dei lavoratori nelle opere edili, di come prevenire infortuni sul lavoro, che continuano a mietere vittime in un settore da sempre tra i più pericolosi. Non c’è traccia di un piano per il rilancio delle periferie, per la rigenerazione dei centri storici, per il recupero delle ex aree industriali che potrebbero diventare risorse per la città, per una vera politica del diritto all’abitare che restituisca dignità alle famiglie più vulnerabili.

Ed è proprio il termine “partecipazione” a sollevare non poche perplessità. Parola che suona quasi come un mantra in questi contesti, ma che troppo spesso fa rima con “consociativismo”. Un consociativismo che, dietro la facciata della condivisione e dell’inclusività, nasconde il rischio di una gestione statica e conservativa delle problematiche, in cui le decisioni vengono prese nelle stanze chiuse da chi già occupa posizioni di potere, senza un reale coinvolgimento delle persone e delle categorie più vulnerabili.

Il “coraggio della partecipazione”, in altre parole, diventa una sorta di legittimazione di un sindacato neocorporativo e filopadronale che finisce per diventare un attore che accetta e legittima un sistema che potrebbe non essere più in grado di rispondere alle reali esigenze dei lavoratori.

Non è mancata nemmeno l’intervento di Andrea Lanzetta, segretario regionale della Feneal Uil, che ha portato i saluti della sua organizzazione. Ma purtroppo, come spesso accade, il suo contributo è stato del tutto privo di sostanza. Si è limitato a usare il solito linguaggio sindacalese, a declamare parole senza dare alcuna proposta concreta. Ha detto tanto, ma in realtà non ha detto nulla. La sua presenza si è rivelata più che altro una formalità, una retorica che non ha aggiunto nulla alla discussione.

In questo contesto, Lanzetta non ha perso l’occasione per lanciare una critica feroce a chi dirige o a chi opera negli enti bilaterali, Casse Edili e Scuole Edili, come se questi fossero di proprietà di entità esterne, lontane dalle vere dinamiche sindacali.

Gli enti bilaterali sono di proprietà al 50% del sindacato, e Lanzetta, che opera in questi ambiti da almeno 30 anni, dovrebbe sapere che il controllo e la gestione sono condivisi. Cosa ha fatto, allora, per rilanciare e migliorare questi enti? I dirigenti che lui ha criticato non sono forse anche frutto di scelte fatte da chi, come lui, ha avuto il potere di decidere? E le assunzioni di parenti, a proposito di merito e di trasparenza, non sono forse avvenute sotto il suo sguardo e con il suo avallo? Il tutto appare come una solita doppia morale, in cui si critica ciò che si è, allo stesso tempo, contribuito a creare. Una morale che, a volte, sembra più bigotta che riformatrice.

Formali e sobri i saluti di Enzo Maio leader campano della Fillea Cgil. L’intervento di Maio è stato molto articolato sulle questioni riguardanti il Mezzogiorno, i diritti collettivi, la salute e l’ambiente sui posti di lavoro.

La verità è che il coraggio della partecipazione non si misura con gli slogan o con gli applausi durante i congressi, ma con la capacità di rimettere davvero il lavoratore – non solo quello organizzato, ma anche e soprattutto quello ai margini – al centro del dibattito, delle scelte, delle azioni concrete. Non si tratta di celebrare la partecipazione come un valore astratto, ma di renderla reale, tangibile, di darle un senso che vada oltre le parole.

Massimo Sannino, neosegretario regionale, ha ribadito l’impegno per la sicurezza, la formazione e la legalità nei cantieri, un impegno che che dovrebbe tradursi in azioni concrete. Come fare in modo che il lavoro edile sia finalmente sicuro e degno di essere svolto? Come fermare la continua erosione dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, senza scivolare nel terreno della mera retorica?

Il sindacato, che dovrebbe essere il primo difensore delle persone, deve fare un salto di qualità. Non basta più ripetere mantra sull’importanza del dialogo o sulla buona volontà: occorre un cambiamento radicale. I lavoratori, i cittadini, le famiglie che soffrono non hanno bisogno di belle parole, ma di fatti, di piani realizzabili, di impegni concreti che possano cambiare davvero la vita di chi sta pagando il prezzo di un sistema che li ha dimenticati.

“Il coraggio della partecipazione” è un bel titolo, se la partecipazione resta solo una parola da congresso, allora non è coraggio. È solo fumo. Il nulla cosmico.

Red