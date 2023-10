“Che Comico”: un giallo divertente inaugura la stagione a Salerno

Questo week-end al Teatro Ridotto: Gisonna e Laurato con “Tre sfumature di giallo”

Che Comico inaugura la stagione 2023/24 con un giallo tutto da ridere. La rassegna è ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora. Questa si svolgerà da ottobre 2023 ad aprile 2024 tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno. Sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, al Teatro Ridotto, Salvatore Gisonna e Peppe Laurato in scena con Tre sfumature di giallo. Gli stessi autori e protagonisti indagano su un chirurgo estetico ucciso. Sicuramente, con questa divertente performance, faranno ridere il pubblico. Il regista Angelo Belgiovine, comico di razza e autore Mediaset per oltre 20 anni, dirige il duo esplosivo. Con loro sul palco Lucia Giso e l’amichevole partecipazione di Peppe Isaia.

“Tre sfumature di giallo”

Lo spettacolo coinvolge la platea, che ogni sera sceglie i tre personaggi principali: una igienista dentale, un capitano della Guardia di Finanza e un agente scelto di Polizia. Uno di loro è il colpevole, ma tutti nascondono qualcosa e dubitano degli altri. La girandola di colpi di scena e situazioni comiche cambia di volta in volta, così come il finale, che non è mai scontato. Un giallo tutto da ridere, dal ritmo incalzante e dal linguaggio moderno, che promette di divertire il pubblico salernitano. Inoltre, per le date al Teatro Ridotto è attiva la campagna abbonamenti.

Gli spettacoli al Ridotto

Che Comico prosegue a novembre 2023. Sabato 11 e domenica 12, infatti, il Ridotto ospita Alessandro Bolide in Ma che ce ne fotte!?. Lo spettacolo (e libro) che insegna a liberarsi da tensioni e preoccupazioni con la filosofia del tormentone di Made in Sud. Successivamente, il 20 e 21 gennaio 2023 sale sul palco di Che Comico Pasquale Palma con My names is sbelut. Un mix di cabaret, teatro e stand up. Inoltre, a febbraio 2023, il 10 e l’11, è il turno di Mariano Grillo in Tutto sotto controllo. Spettacolo scritto con Lello Marangio, che ironizza sul tempo attuale tra esagerazioni e paradossi. Infine, il 2 e 3 marzo 2023 chiudono la rassegna Ettore Massa e Massimo Carrino in Giornalisti quasi disoccupati. I due offrono una versione satirica e comica del mondo che ci circonda partendo da news e fatti reali.

Gli spettacoli al Delle Arti

Il Teatro delle Arti ospiterà sei spettacoli della stagione di Che Comico, che metterà in scena il meglio della comicità e della cultura napoletana. Il primo appuntamento sarà il 2 dicembre 2023 con Lezioni di napoletanità, un divertente congresso internazionale sul modo di essere e di pensare dei napoletani. Protagonisti Lino D’Angiò, Alan De Luca e il professore Amedeo Colella.

Successivamente, il 28 gennaio 2024 sarà la volta di Nati 80, il cult di Claudio Tortora. Per la regia di Antonello Ronga, che racconta le speranze e le passioni di una generazione indimenticabile. Inoltre, il 24 febbraio 2024 arriverà Andrea Perroni con La fine del mondo. Il suo nuovo spettacolo che esalta il valore della risata come unica speranza per affrontare il futuro. Poi, il 23 marzo 2023 si ride con Maria Bolignano e Irene Grasso in Gli uomini però sanno parcheggiare. Una divertente anamnesi dello spaccato sociale visto con occhio femminile.

Infine, l’ultimo spettacolo sarà il 27 aprile 2024 con Peppe Iodice in So’ Pep. Qui, l’artista dirà la sua verità senza filtri e senza censure su quello che sta accadendo nel mondo.

Info utili

La nuova stagione teatrale di Che Comico è ricca di spettacoli da non perdere. Infatti, durante la rassegna, ogni sabato alle 21.15 e ogni domenica alle 19, il pubblico potrà assistere a dieci opere di grande qualità, tra commedie, drammi e musical. Inoltre, la campagna abbonamenti offre due opzioni: 130 euro per l’intera stagione o 80 euro per la mini formula. Quest’ultima, valida per le cinque date al Teatro delle Arti. Pertanto, chi vuole prenotare il proprio posto può chiamare i numeri 089 23 39 98 o 327 493 46 84 oppure visitare il sito www.teatroridotto.com.