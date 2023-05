Salerno, Palazzo Fruscione come un music club

In programma tre eventi, ideati da Tempi Moderni, nei quali si esibiranno compositori di note e di parole come Matteo Saggese, Geoff Westley, Carlo Boccadoro e Diego De Silva

Da un’idea dell’Associazione Tempi Moderni, all’interno della mostra SGUARDI – Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus di Lelli e Masotti, il piano terra di Palazzo Fruscione in vicolo Adelberga 19 a Salerno, si trasformerà in un music club.

Gli appuntamenti

Infatti, nella serata di mercoledì 10 maggio, alle ore 20:00, la musica di Matteo Saggese sarà protagonista di un evento nel quale il compositore dialogherà con i giovani ripercorrendo alcuni momenti particolari della sua carriera iniziata a Salerno ed esplosa a Londra; moderatrice dell’incontro la giornalista Valeria Saggese.

Gli allievi di canto del Conservatorio Martucci di Emilia Zamuner, con la partecipazione dei bassisti Dario Deidda e Domenico Andria; il chitarrista Carlo Fimiani; il tastierista Alessandro La Corte; il percussionista Davide Cantarella daranno vita ad un incontro, tra Parole e Note. Un confronto e un immaginario passaggio di testimone tra un grande della musica e le giovani generazioni di musicisti.

Giovedì 11 maggio, alle ore 20:00, sarà il giorno del pianista e compositore inglese Geoff Westley al quale toccherà raccontare e raccontarsi attraverso la musica del suo Piano Solo.

Westley già pianista di Peter Gabriel e Phil Collins, tanto per fare un paio di nomi, spiega:

“Improvvisazioni nelle quali si può sentire la mano dei grandi nomi che mi hanno ispirato”.

Giovanissimo è stato per sette anni direttore musicale dei Bee Gees, mentre in Italia il suo nome è famoso per la produzione di album storici come Una donna per amico e Una giornata uggiosa di Lucio Battisti; Strada Facendo di Claudio Baglioni, collaborando, tra gli altri, con Lucio Dalla e tantissimi altri.

Venerdì 12 maggio, alle ore 20:00, si passa dalle note alla composizione di parole.

Infatti, si scandaglierà con il musicista e compositore Carlo Boccadoro la produzione sperimentale di un compositore, Franco Battiato, che si è sempre rifiutato di utilizzare il proprio talento in maniera prevedibile.

Con l’autore del prezioso libro Battiato. Cafè Table Musik dialogherà lo scrittore Diego De Silva legato da profonda amicizia a Boccadoro e, da sempre, a Tempi Moderni.

L’incontro di sabato 13 maggio, alle ore 20:00, è dedicato sempre a Battiato.

Nel terzo appuntamento con la sezione Suoni il giornalista e scrittore Andrea Pedrinelli vi accompagnerà tra i solchi de La Voce del Padrone, il disco del musicista siciliano la cui storica foto di copertina è di Roberto Masotti.

La settimana si chiude con il cinema

Domenica 14 maggio, alle ore 19:00 ci sarà la proiezione de Il cigno nero di Darren Aronofsky.

La mostra SGUARDI – Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus di Lelli e Masotti è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 21:00. Sabato e festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Ingresso € 7 (ridotto € 5 – gratuito fino a 14 anni). Biglietteria presso Palazzo Fruscione oppure on line su TicketSms.

Info sul sito www.tempimodernidee.it

SGUARDI – Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus e Racconti del Contemporaneo VII Edizione, sono ideati, curati e organizzati dall’Associazione Tempi Moderni e promossi e finanziati da Regione Campania, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e sponsor privati, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Università Alma Mater Studiorum– DAMS– di Bologna, Fondazione Ebris e in collaborazione con il Teatro Verdi Salerno.

Incontri, talk e cineforum, all’interno di Palazzo Fruscione, sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Consigliata la prenotazione online su [email protected]