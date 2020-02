Cava dei Tirreni: cade albero, un uomo perde vita

vittima un medico 61enne originario della provincia di Napoli

È un medico 61enne la vittima della tragedia avvenuta oggi, poco dopo le 8, a Cava dei Tirreni (Salerno). Gioacchino Mollo, oculista, originario della provincia di Napoli e residente nella città metelliana, stava portando a spasso il suo cane labrador in via Crispi quando un pino secolare che si trovava all’interno della villa comunale lo ha centrato in pieno, uccidendolo. I rami hanno piegato anche la recinzione in ferro della struttura, danneggiando un’automobile di un dirigente comunale che era parcheggiata e un furgoncino di una società partecipata del Comune che stava transitando. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di Cava dei Tirreni.