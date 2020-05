Casoria, sassaiola contro autobus: vetro in pezzi

L’assalto dei vandali sulla strada vicinale Marrazzo, località Irpino. Ignoti gli autori

Ancora una sassaiola contro un autobus Anm. I vandali stavolta colpiscono a Casoria, mandando in pezzi un vetro, su un mezzo della linea 182. L’assalto è scatta intorno alle 19.15, sulla strada vicinale Marrazzo di Casoria, località Arpino. L’autista si è allontanato dalla zona dopo aver udito due colpi di pietra contro il bus, per evitare ulteriori danni. In frantumi un vetro posteriore. Il conducente ha informato dell’accaduto la centrale operativa ed è dovuto rientrare al vicino deposito di via dell Puglie. Sono intervenut carabinieri, i quali hanno accertato il danno e raccolto informazioni utili alla ricostruzione dei fatti. L’Anm, come da procedura, metterà a disposizione delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere interne dell’autobus.

“In un momento come questo, ci sono ancora balordi che escono di casa e si divertono a vandalizzare gli autobus pubblici – dichiara Adolfo Vallini del dipartimento Regionale Usb salute s sicurezza – nell’esprimere solidarietà al dipendente ANM vittima di questo ennesimo attentato alla sicurezza dei trasporti, si ribadisce la necessità che Questura e Prefettura potenzino i controlli sul territorio e a bordo dei mezzi pubblici. È inaccettabile che debbano essere le aziende di trasporto, molte in crisi, a pagare lo straordinario alla polizia municipale per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico sui bus”.