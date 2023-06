Caserta, Videosorveglianza: arrivano 39 nuove telecamere

Trentanove nuove telecamere per la videosorveglianza sono in arrivo a Caserta per garantire la sicurezza in città, prevenire fenomeni criminali e contrastare anche le violazioni al codice della strada. Si tratta di un innovativo sistema che entrerà in funzione grazie all’approvazione del progetto “Caserta Sicura”, presentato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Marino.



Il finanziamento, che ammonta a circa 250mila euro, rientra nell’ambito del POC (Programma Operativo Complementare) “Legalità” 2014-2020 del Ministero dell’Interno.

Le telecamere saranno installate su tutto il territorio cittadino, e in particolare 14 di esse presentano la tecnologia OCR, ovvero sono in grado di effettuare la rilevazione delle targhe dei veicoli in transito. Un sistema, questo, fondamentale per individuare veicoli non coperti da regolare polizza assicurativa, non in regola con la revisione periodica, rubati o sottoposti a fermo amministrativo.

Le altre 25 telecamere, invece, vengono definite di tipo BLT, e hanno la capacità di catturare immagini a colori anche di notte.

Tutti i 39 dispositivi saranno collocati in tante aree della città e, in particolare, in corrispondenza dell’uscita della Variante Anas in viale delle Industrie, all’uscita “Tredici – San Clemente” della Variante, all’ingresso e all’uscita della Variante Anas in via Cappuccini, all’incrocio tra via Martiri di Caiazzo e via Lorenzetti a Ercole, in vicolo Nicola Abbagnano (Parco Primavera) a Tuoro, in via Fratelli Rosselli (angolo via G.M. Bosco), all’incrocio tra via Ruggiero e via Fratelli Rosselli, a via Ruggiero, nei pressi delle palazzine Ises, a via Giulia (due postazioni) a Centurano, a via Eduardo Mele (Parco Schiavone) a Centurano, all’incrocio tra via Trento e via Acquaviva e all’incrocio tra viale Lincoln e via Acquaviva.



Le telecamere saranno sempre attive, con le immagini che verranno riprese sia di giorno che di notte. I dispositivi sono dotati di codificatore digitale con protocollo IP interno, in grado di archiviare e trasmettere dati e video ad alta risoluzione, e sono collegati con una centrale operativa, situata presso il Comando della Polizia Municipale.

“È un progetto fondamentale – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – che garantirà sicurezza ai cittadini nonché un aiuto determinante per il controllo del territorio, a sostegno dell’attività della Polizia Municipale. Il progetto consente di aggiungere altre postazioni video alle 100 già previste nel project financing per la pubblica illuminazione. Questo finanziamento ci aiuterà anche per combattere le violazioni al codice della strada, che spesso mettono a rischio la sicurezza dei cittadini”.



Per l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo, “con l’attivazione delle nuove telecamere saranno servite da immagini anche le zone attualmente non coperte, innalzando il livello di sicurezza per i cittadini. Verranno installate in punti nevralgici della città, come concordato con la Prefettura”