Caserta, il trasporto locale torna in mani pubbliche: Air assume i lavoratori Clp

Eav diventerà società regionale capofila del trasporto pubblico locale

Il Trasporto locale di Caserta torna in mani pubbliche. I lavoratori di Clp assorbiti da Air Mobilità, azienda regionale dei trasporti. Le iniziative di lotta hanno pagato. “Abbiamo cominciato a siglare i verbali di conciliazione per permettere ai lavoratori di Clp del territorio casertano di passare in Air Mobilità: E’ il frutto di un ottimo lavoro sostenuto dai nostri dirigenti sindacali insieme alle altre organizzazioni” – ha affermato il segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella.

Alfonso Langella



“Un ringraziamento va rivolto ai dirigenti della Fit che hanno operato per la riuscita del progetto e un particolare ringraziamento al presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone e al Governatore Vincenzo De Luca. Siamo sicuri che Air con l’amministratore Anthony Acconcia e successivamente con Eav diventerà società regionale capofila del trasporto pubblico locale – aggiunge Langella – Ora l’ultimo tassello mancante è continuare ad assumere giovani autisti dalle liste di idonei ai concorsi Eav ed Air scorrendo velocemente e contemporaneamente le due graduatorie da concorso pubblico”.

CiCre