Caserta, attivate le prenotazioni per la Reggia

La Reggia di Caserta è pronta ad accogliere i suoi visitatori. Attiva da oggi la prenotazione online per gli ingressi al Parco Reale e al Giardino Inglese. Al momento è possibile selezionare le date comprese tra martedì 2 giugno e lunedì 15 giugno. Le prenotazioni di tutti gli accessi dal 17 giugno in poi (data in cui apriranno anche gli Appartamenti Reali) saranno attivate nei prossimi giorni, dopo l’integrazione in piattaforma dei nuovi biglietti.

Al fine di garantire la tutela della salute del personale e dei visitatori, in considerazione delle restrizioni imposte dal MiBACT per gli istituti museali e dalla Regione Campania, è prevista una rigorosa regolamentazione degli accessi. Il difficile periodo vissuto porta responsabilmente ad affrontare la ripresa ordinaria di tutte le attività con gradualità. Per noi significa verificare l’andamento delle aperture assicurando una gestione attenta del pubblico in funzione di una situazione organizzativa del personale complessa e in rapporto al concessionario del servizio di biglietteria.

Per questo tutti i visitatori, anche gli abbonati e gli aventi diritto ad agevolazioni o gratuità, potranno accedere esclusivamenteprevia prenotazione online attraverso il sito TicketOne oppure dal seguente link https://bit.ly/prenotazioniReggiadiCaserta​. L’ingresso sarà contingentato per numeri, fasce orarie e cancello di accesso.

Da Piazza Carlo III (Cancello centrale), con corsia preferenziale per persone diversamente abili, sarà consentito l’ingresso a 60 persone ogni 15 minuti. Da corso Giannone a 30 persone ogni 15 minuti. Al momento della prenotazione è, quindi, necessario indicare l’orario e il cancello di accesso. Non sarà consentito entrare in un orario e da un accesso diversi da quelli prescelti. A ciascuna prenotazione sarà associato un codice, da stampare o da mostrare tramite smartphone all’ingresso di piazza Carlo III o di corso Giannone. Il biglietto non utilizzato non potrà essere rimborsato.

Tali disposizioni sono temporanee, ci auguriamo di poter presto semplificare le procedure.

Al regolamento di visita, consultabile su sito internet della Reggia di Caserta, si aggiungono le norme anti- Covid 19, indispensabili per garantire la tutela della salute del personale e dei visitatori. L’ingresso avverrà previa misurazione della temperatura corporea. Non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura superiore a 37,5 gradi. E’ fatto obbligo osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossare la mascherina (ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con il suo uso continuativo).

Nel Parco Reale è consentito lo svolgimento di attività motoria e l’uso della bicicletta con andatura moderata da passeggio e con obbligo di mascherina. Per l’attività sportiva (corsa), qualora sia incompatibile con l’uso della mascherina, è obbligatoria la distanza interpersonale di almeno due metri. I runners dovranno indossare la mascherina in prossimità dei cancelli di ingresso e uscita.

L’inosservanza delle prescrizioni di sicurezza comporterà l’immediato allontanamento dal Complesso vanvitelliano e per gli abbonati la sospensione temporanea dell’accesso. Si chiede a tutti noi di affrontare il futuro con uno spirito di cooperazione, rispetto e responsabilità. La ripresa sarà così più facile per tutti.

​Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: Parco Reale dalle 8.30 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00; Giardino Inglese dalle 8.30 alle 18.00, con ultimo ingresso alle 17.00. Si ricorda che non è consentito l’accesso con le biciclette dall’ingresso di Piazza Carlo III.​

Sul sito istituzionale della Reggia di Caserta e sui nostri social tutte le informazioni dettagliate per la prenotazione e la visita.