Cartelle esattoriali e servizi scadenti: protestano i napoletani

Gianni Lepre: “Bisogna investire sul turismo e sulle infrastrutture”

Cartelle esattoriali, i napoletani sono stanchi di pagare tasse alte e ricevere servizi pessimi. Lo dimostrano le 200 mila cartelle esattoriali che stanno arrivando nelle loro case. Si tratta di richieste di pagamento per Imu e Tari non versate o per dichiarazioni mancanti. Il Sindaco Gaetano Manfredi si difende e dice che sono solo per i morosi e gli evasori.

Tuttavia, la politica e la società civile lo accusano di “mettere le mani nelle tasche dei napoletani senza migliorare i servizi e appianare le criticità“. L’economista Gianni Lepre, Presidente della Commissione Reti e Distretti Produttivi di ODCEC Napoli, interviene sulla questione e la definisce “sterile e inutile“. Secondo lui, il problema non è solo fiscale, ma anche strategico. Infatti, “bisogna investire sul turismo e sulle infrastrutture – afferma – per rendere Napoli una città competitiva e attrattiva. Solo così si potrà chiedere ai cittadini di contribuire al bilancio comunale con equità e trasparenza“.

La situazione fiscale di Napoli è inaccettabile. Infatti, mentre molti cittadini pagano le tasse con scrupolo, altri sfuggono al controllo dell’erario e vivono a spese degli onesti. Questo lo dice il Sindaco Gaetano Manfredi, che però non convince la minoranza politica. Secondo i suoi oppositori, infatti, il Comune non offre servizi adeguati ai napoletani, che subiscono una pressione fiscale ingiusta. Il prof. Gianni Lepre, esperto di economia, commenta: “Il sindaco Manfredi deve fare di più per migliorare la qualità della vita a Napoli. E’ troppo semplice evocare criticità fiscali a copertura di decenni di disinteresse per la ‘res pubblica’. Non basta lamentarsi dell’evasione, ma bisogna garantire servizi efficienti e infrastrutture moderne. Napoli ha un grande potenziale turistico e culturale, ma deve confrontarsi con le altre città europee. Solo così i napoletani saranno felici e orgogliosi di pagare le tasse“.