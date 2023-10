“Cilento festival – Pollica” ospita Elena Arvigo e Girolamo Marzano

Giovedì al Teatro Sala Keys in scena “A proposito di Eva” da un testo del direttore artistico

Cilento festival – Pollica, giunto alla sua terza edizione, prosegue con gli appuntamenti di qualità negli spazi del Teatro Sala Keys. Infatti, giovedì 19 ottobre 2023, alle 19.15, il pubblico potrà vedere A proposito di Eva, un testo di Girolamo Marzano. Quest’ultimo è il fondatore, nonché direttore artistico, di questa manifestazione, dedicata ad Angelo Vassallo a tredici anni dal suo omicidio. Sul palco del Cilento festival – Pollica ci saranno, insieme a Girolamo Marzano: Elena Arvigo, Massimo Cimaglia, Elena Ferri, Fabrizio Martorelli e Alessandra Salamida.

“Il mondo dello spettacolo è una metafora del mondo nel suo complesso per gli autori contemporanei di lingua inglese. Infatti, a volte usano toni tragici, altre volte toni tragicomici, per affrontare temi esistenziali, conflitti generazionali e lotta di classe. In questo testo Eva e Margo sono due facce opposte ma unite della stessa figura“, dice l’autore.

Girolamo Marzano continua:

“La donna, l’attrice, il passare degli anni e la fame di visibilità. Negli anni ’50 non ci sono i social media o le influencer, ma le dinamiche sono le stesse. Eva attacca dal basso con determinazione e capacità per prendere il posto di Margo. Gli uomini sono usati da entrambe, il regista, il drammaturgo, l’aiuto regista, il giornalista… strumenti nelle mani anche di Karen, l’amica di Margo moglie del drammaturgo che cambia partito tra le due, assistendo a vittorie e sconfitte come un arbitro di gara che verrà esautorato alla fine. Per fortuna i conflitti sono mitigati da un tono da commedia brillante, anticipatore delle serie televisive ma con un linguaggio teatrale”.

Gli altri appuntamenti di ottobre

Inoltre, il 28 ottobre sempre alle 19.15, a salire sul palco del Cilento festival – Pollica sarà Caroline Pagani con Mobbing Dick. Questo spettacolo ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio dell’Unione Femminile Nazionale Italiana 2009, il Premio La corte della Formica miglior attrice e il premio del pubblico 2010 a Napoli. Nel 2022 ha ricevuto il Premio Teatri Riflessi miglior attrice, il Premio Idee nello Spazio miglior spettacolo e il Premio Ginestre.