Medio Oriente: Onu, bocciata la risoluzione russa per un cessate il fuoco a Gaza

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha bocciato la risoluzione presentata dalla Russia per chiedere un cessate il fuoco nel conflitto nella striscia di Gaza tra Israele e i combattenti di Hamas.



La proposta non ha raggiunto la soglia dei nove voti necessaria per l’approvazione, ottenendone solo cinque (Cina, Gabon, Mozambico, Russia e Emirati Arabi Uniti) contro quattro contrari (Francia, Gran Bretagna, Giappone, Stati Uniti) e sei astenuti (Albania, Brasile, Ecuador, Ghana, Malta e Svizzera)

La proposta di Mosca chiedeva un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e la garanzia di sicurezza nella fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile.

I paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che non hanno approvato il progetto di risoluzione sull’apertura di corridoi umanitari hanno avallato lo stillicidio di civili nella Striscia di Gaza dando a Israele il via libera per commettere altri crimini e intensificare la guerra di genocidio che conduce contro più di 2 milioni di cittadini palestinesi, in violazione di tutte le convenzioni e del diritto internazionale.