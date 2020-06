Candidato M5s Campania, plebiscito per Ciarambino

L’attuale capogruppo indicata dal 71,9% dei votanti come candidato presidente alle Regionali

Come da pronostici della vigilia, sono un plebiscito per Valeria Ciarambino le Regionarie della Campania. Il voto degli attivisti 5 stelle sulla piattaforma Rousseau, per designare il candidato presidente alle regionali. L’attuale capogruppo regionale è stata indicata dal 71,9% dei votanti, pari a 2.406 preferenze. Staccati gli altri candidati: Marco Ferruzzi con 547 voti (16,3%), Giovanni Rea con 394 voti (11,8%). “Alle ore 12:00 di oggi, giovedì 11 giugno – recita un post sul Blog delle stelle -, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto residenti in Campania hanno potuto scegliere il candidato alla presidenza per il MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. Sono state espresse complessivamente 3.347 preferenze da parte degli iscritti che hanno partecipato al voto”. Ciarambino fu candidata governatore anche 5 anni fa, raccogliendo il 17,5% (420.839), arrivando terza dietro De Luca e Caldoro.