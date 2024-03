Campania, Smart card Covid: il presidente De Luca dovrà comparire in giudizio davanti alla Corte dei Conti

Secondo i pm contabili la produzione delle card sarebbe stata una spesa inutile in quanto si sovrapponeva al Green pass nazionale

Bufera sul presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. L’esponente istituzionale insieme ad altre 5 persone dovrà comparire in giudizio dinanzi ai giudici della Corte dei Conti in un’udienza si terrà a luglio.

Secondo i pm contabili la produzione delle card sarebbe stata una spesa inutile in quanto si sovrapponeva al Green pass nazionale. Per i pubblici ministeri il danno arrecato per ammonterebbe a 3,7 milioni di euro, suddivisi in percentuale diverse per ciascuno dei sei indagati.

Al presidente De Luca viene contestato un danno pari al 25 per cento di quella cifra, quindi 928.725 euro. “La nostra linea difensiva– ha detto Andrea Castaldo, legale di De luca – resta quella che abbiamo sempre evidenziato, ovvero che la smart card non era un doppione, ma aveva finalità ulteriori e diverse rispetto al Green pass. Dimostreremo con i documenti la correttezza dell’operato del presidente della Regione“.