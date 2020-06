Campania, Ruotolo e Coppeto abbandonano de Magistris per salire sul carro di De Luca

La fascia tricolore partenopea a Roma per costruire un fronte anti-De Luca

La via trasformistica napoletana per conquistare la poltrona di consigliere regionale è sempre più larga e “creativa”. Nelle prossime ore, dai cespugli della cosiddetta sinistra partenopea dovrebbe emergere una lista di appoggio per Vincenzo De Luca, candidato alla presidenza della Regione Campania. La lista sarà sponsorizzata dal cosiddetto gruppo dei “coraggiosi” guidato dal senatore Sandro Ruotolo e dal capogruppo della sinistra nel consiglio comunale di Napoli, Mario Coppeto. La lista diventerà parte integrante dell’ammucchiata composta da Clemente Mastella, Ciriaco De Mita, Paolo Cirino Pomicino, Massimo Paolucci, Dino Di Palma. L’ammucchiata del solito e dominante sistema politico napoletano e campano. La scelta di Ruotolo e Coppeto è una netta presa di distanza dal sindaco Luigi de Magistris da sempre contrario ad un accordo politico ed elettorale con lo sceriffo salernitano. Coppeto, esperto nel “salto della quaglia’ (negli ultimi quindici anni ha cambiato almeno 4 partiti), da tempo avrebbe stretto un patto con il presidente della Regione. Stando ai bene informati correrà come capolista nella lista dei fantomatici coraggiosi per un posto di consigliere regionale. Un autentico atto di trasformismo politico, specchio dei tempi. I tempi dell’opportunismo e della mediocrità. Coppeto tenta anche di giustificare la scelta con un post sulla sua pagina di Facebook: “Come sempre, come in Emilia e Romagna di recente, toccherà alle forze di Sinistra e “Coraggiose” il compito di evitare che la destra prevalga in Campania. Adesso è urgente e necessario riconnettere il dialogo con tutte le forze progressiste della regione per evitare uno sbilanciamento centrista della coalizione promossa da De Luca – scrive Coppeto- Occorre rafforzare il percorso programmatico per essere vicino agli ultimi e garantire l’uso di tutte le risorse a disposizione, non ultime quelle che arriveranno dall’Europa per garantire investimenti utili a creare lavoro, sicurezza sanitaria e sociale e ridurre le diseguaglianze, vero cancro della democrazia. Articolo Uno ha già compiuto un importante passo; ci mette la faccia! Si uniscano le altre forze progressiste e “Coraggiose” in un percorso comune, per evitare derive oscure e soprattutto per riequilibrare a Sinistra il prossimo governo regionale. Ci attendono sfide importanti e bisogna essere pronti!”. Un cabarettistico tentativo di tirare in ballo la politica, la sinistra, la giustizia sociale. In effetti, emerge semplicemente una manovra di puro camaleontismo politico per assicurarsi una poltrona in consiglio regionale. Significativa la scelta opportunistica del senatore Ruotolo, il cosiddetto “giustiziere mediatico” del sistema campano. Dopo avere conquistato la poltrona, il senatore “duro e puro” sarebbe disponibile a dare una “copertura a sinistra” a De Luca e soci come “atto di coraggio”. In poche parole, come diceva il cantautore Rino Gaetano “partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri”.

De Magistris a Roma per incontrare esponenti politici e istituzionali – La costituzione della lista dei cosiddetti coraggiosi da parte di Coppeto e Ruotolo sarebbe stata accolta con molta irritazione dal sindaco de Magistris. Nelle ultime ore il primo cittadino avrebbe incontrato alcuni esponenti politici e istituzionali (Presidente della Camera Roberto Fico, il ministro Vincenzo Spadafora entrambi M5s) per verificare la possibilità di stringere un accordo per la costituzione di un fronte anti-De Luca. La fascia tricolore avrebbe avuto anche un colloquio con Nicola Oddati e Nicola Zingaretti presso la sede nazionale del Pd.

Ciro Crescentini