Campania, palazzo al buio: salta la riunione del consiglio regionale

La reazione della consigliera Maria Muscarà

Cala il buio sul palazzo del Consiglio Regionale della Campania. Un black out ha mandato in tilt tutte le attività. Fermi gli ascensori, in tilt i computer. Saltata la seduta del Parlamento regionale e anche il Question Time. “In uno dei palazzi istituzionali più importanti della Campania può capitare che salti la corrente, ma non deve capitare che le persone siano costrette ad utilizzare le scale con la luce degli smartphone, non funzionano neanche le luci d’ emergenza - commenta la combattiva consigliera regionale Maria Muscarà - Cosa sarebbe potuto succedere in caso di un ’emergenza grave? Possibile – si chiede la consigliera ex 5 stelle – che in un palazzo istituzionale non si seguano le regole basilari delle norme di sicurezza? Chiaramente è saltato il Question Time di oggi, con tematiche che riguardano i cittadini che non possono certamente attendere perchè salta la corrente”