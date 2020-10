Campania, lo sceriffo riapre asili e nidi: “Lezioni in presenza già da domani per bambini da 0 a 6 anni”

De Luca fa una parziale marcia indietro rispetto all’ordinanza di ieri. Raccolto l’appello dei sindaci e dei genitori

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha accolto una richiesta dei sindaci presentata attraverso l’Anci e richiesta a gran voce dai genitori. A partire da domani i bambini da 0 a 6 anni in Campania potranno tornare in classe. “E’ consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia della fascia 0-6 anni” – ha annunciato in serata De Luca, tornando sui suoi passi rispetto all’ordinanza emanata ieri. Resta obbligatoria fino al 30 ottobre la chiusura degli istituti per le primarie e le secondarie