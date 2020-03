Campania, due insegnanti positive al Coronavirus

Sono residenti a Striano e Agropoli

Due insegnanti colpite in Campania dal Coronavirus. La prima, 47 anni, residente a Striano, lavora all’Istituto comprensivo Don Bosco-Francesco D’Assisi di Torre del Greco, in provincia di Napoli. La seconda è di Agropoli, docente di matematica di 57 anni al liceo “Alfonso Gatto”, si era recata a Parma dai parenti durante le vacanze di carnevale e non era rientrata a scuola nella mattinata di ieri a causa di una febbre improvvisa. Sottoposta al tampone prima all’ospedale di Vallo della Lucania, la positività era stata confermata dal Cotugno di Napoli. Si attendono ora i risultati delle controanalisi disposti dallo Spallanzani di Roma.