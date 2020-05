Campania, de Magistris: No alle elezioni regionali in estate. Meglio pensare alla crisi Coronavirus”

Cambiano i vertici di deMa, il partito ‘arancione’

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris si schiera contro l’ipotesi di votare a Luglio per il rinnovo delle elezioni regionali e attacca di nuovo il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il primo cittadino partenopeo ha invitato le istituzioni regionali e nazionali a concentrarsi sull’emergenza sanitaria e sociale. Significative l’intervista concessa a Radio Crc: “Se tra qualche giorno ci dovessimo mettere a pensare a chi deve diventare presidente di Regione o consigliere regionale, invece di pensare alla drammatica situazione in cui ci troviamo, non riusciremmo più a raccogliere l’Italia e dopo tre mesi avremmo ancora più macerie – ha affermato il sindaco – Faremmo solo il favore di qualche politico che sta pensando esclusivamente al proprio potere personale, ai propri interessi e alla propria tasca. Io sono dell’idea che in questo momento chi è stato democraticamente eletto deve pensare esclusivamente all’interesse della collettività, dal Governo nazionale ai presidenti di Regione. La fase ora è delicatissima – ha proseguito – e non contempla il tempo per fare una campagna elettorale in cui per 40 giorni gli interessi dei napoletani e dei campani vengono messi da parte“. De Magistris ha concluso sottolineando che ”se invece il Governo e il Parlamento dovessero ritenere che è addirittura cosa buona e giusta andare a votare in piena emergenza sanitaria ed economica, allora finirà la fase in cui si sopportano falsità e propaganda e racconteremo al Paese le responsabilità politiche, morali e giudiziarie pesantissime di persone che hanno distrutto la sanità”.

CAMBIANO I VERTICI DEMA – Cambio al vertice del Movimento demA, fondato e presieduto dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. A guidare il movimento sarà da oggi Carmine Piscopo, assessore comunale alle Politiche urbane. Piscopo succede al vicesindaco, Enrico Panini che – spiega de Magistris in una nota – “lascia l’incarico di segretario nazionale del movimento per dedicarsi a tempo pieno all’attività amministrativa della nostra città. E’ una scelta che guarda alla necessità di consolidare, in un momento delicato e complesso come quello che stiamo vivendo, la nostra azione politico-amministrativa”. Il sindaco rivolge al segretario uscente “un grande ringraziamento per la dedizione profusa e il lavoro svolto in questi quasi due anni di mandato a supporto e per la crescita di demA” e al neo segretario Piscopo esprime “un sentito grazie per la sua disponibilità e gli auguri per un buon inizio e buon lavoro”. Novità anche nella composizione della segreteria nazionale e cittadina di demA. Entrano nella segreteria politica, su proposta di de Magistris, Ciro Amante, il fratello Claudio de Magistris e l’assessore comunale all’Istruzione, Annamaria Palmieri. Per la segreteria cittadina é stato proposto il nome di Salvatore Meliota, già componente del Coordinamento nazionale.