Campania, De Luca sulla guerra in Ucraina: “non possiamo consegnare il destino nel Mondo nelle mani di Zelensky”

“Mi sembra anche un po’ intollerabile questa sua immagine con la camicia militare con cui se ne va in giro per il mondo. Vedo un elemento di teatralità che sta emergendo in questa vicenda“

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna sul conflitto tra Russia e Ucraina nel corso di una diretta su Facebook.

“Devo dire con molta sincerità che molte affermazione di Zelensky mi sembrano prive di ogni razionalità. Mi sembra anche un po’ intollerabile questa sua immagine con la camicia militare con cui se ne va in giro per il mondo. Vedo un elemento di teatralità che sta emergendo in questa vicenda anche da parte di Zelensky. Né credo che possiamo consegnare il destino del mondo nelle mani di Zelensky, con tutto il rispetto” – ha detto il presidente De Luca.