Napoli, rintracciato il conducente del Suv che ha investito e ucciso ragazza di 21 anni

Individuato dai carabinieri grazie all’apporto di videocamere di sorveglianza

E’ stato rintracciato dai carabinieri il conducente del Suv preso a noleggio che all’alba di oggi, a Napoli, in via Cavalleggeri ha investito e ucciso una ragazza di 21 anni. E’ sposato, ha 29 anni, è padre di due figli e ha 29 anni, dopo il violento impatto si è dileguato ma è stato individuato grazie alle videocamere di sorveglianza. Avvertito dai genitori ha quindi deciso di consegnarsi, accompagnato da un avvocato, nel commissariato di Secondigliano dal quale poi stato trasferito in una caserma dei carabinieri e lì sottoposto a interrogatorio.



Secondo quanto si è appreso, il 29enne ha ammesso le sue responsabilità: a breve dovrebbe essere contestato l’omicidio stradale colposo aggravato dall’omissione di soccorso.

Il fatto è avvenuto alle 6,30. La giovane, insieme con tre amiche, uscita da un locale al termine di una serata, è salita sull’auto per tornare a casa: dopo pochi metri ha chiesto alla conducente di fermarsi, sempre sulla stessa strada, per mettersi lei alla guida della vettura di cui era proprietaria.



La 21enne è scesa allora dal sedile posteriore per mettersi al volante, ma non ha fatto in tempo perchè è stata investita dal Suv che sopraggiungeva uccidendola sul colpo per poi far perdere le proprie tracce.